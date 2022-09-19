Президент Республики Арцах Араик Арутюнян надеется, что удастся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Арцахе как важнейшей гарантию безопасности народа, несмотря на ее неполноценный характер.

Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян сказал 19 сентября в ходе своего видеообращения.

«Несмотря на геополитические перестановки и существующие вызовы в мире и регионе, Российская Федерация продолжает обеспечивать безопасность народа Арцаха, хотя она и хрупка и относительно стабильна», — сказал он.

По словам Арутюняна, к сожалению, в условиях очень хрупкого мирового порядка и региональных потрясений никто не может дать долгосрочных гарантий безопасности.

«Из-за занятости и отвлечения внимания России гарантии российских миротворцев претерпели определенное нарушение, чем пользуется Азербайджан. С другой стороны, все иностранные враждебные силы последовательно предпринимают провокации военного и информационного характера с целью подорвать роль российских миротворцев и создать у народа Арцаха недоверие к России. Уверен, что народ Арцаха не поддается на такие провокации, ярким примером чего является особое отношение к российским миротворцам в Арцахе», — добавил президент Арцаха.