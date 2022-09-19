Гор Абрамян по собственному заявлению освобожден от должности советника генерального прокурора Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом Абрамян написал на своей официальной странице в Facebook.

“Сегодня был мой последний рабочий день в прокуратуре Армении: по собственному заявлению я освобожден от должности советника генерального прокурора. В течение последних 5 полных, напряженных и противоречивых лет я сделал все, чтобы общение прокуратуры с общественностью было максимально эффективным, основанным на принципах оперативности, равнодоступности… Надеюсь, что что-то получилось”, — отметил Абрамян.