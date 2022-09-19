Власти Армении неоднократно заверяли власти Арцаха, что без обсуждения с Арцахом и без учета мнения народа Арцаха ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет.

Как сообщает Арменпресс, об этом президент Республики Арцах Араик Арутюнян сказал 19 сентября в ходе своего видеообращения.

Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта и международного признания независимости Арцаха необходим ряд условий: благоприятная геополитическая ситуация, эффективные гарантии безопасности, международная воля и поведение по обузданию агрессивной политики и аппетита Азербайджана. По словам президента Арцаха, это минимальные условия, и для их обеспечения не нужно жалеть усилий, а для этого нам необходимо еще раз объединиться в рамках триединства Арцах-Армения-Диаспора.

«Мы должны запастись терпением и продолжать выбранный нами путь стратегической борьбой, сохраняя неприкосновенность красных линий. Уверен, что благодаря разумным, последовательным и стратегическим усилиям наша справедливая цель будет достигнута. В контексте сохранения этих красных линий наши заявления о том, что любой документ, который может рассматривать Арцах как часть Азербайджана, для нас неприемлем.

В связи с этим мы регулярно проводим политические консультации с властями Армении, в ходе которых представляли и представляем наши позиции относительно будущего Арцаха, особенно относительно его безопасности и статуса. Власти Армении неоднократно заверяли, что без обсуждения с нами и без учета мнения народа Арцаха ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет. Еще раз заверяю, что мы не примем ни один документ, противоречащий интересам народа Арцаха, и заявляю об этом сейчас всему миру», — добавил он.

Арутюнян убежден, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в первую очередь на основе полного и неоспоримого признания права народа Арцаха на самоопределение. Право на самоопределение дано народу Арцаха не только известными документами международного права, но и документами ОБСЕ, которое имеет международный мандат на урегулирование конфликта.

Более того, по словам президента Арцаха, в результате 44-дневной войны устаревшими стали два из трех принципов, лежащих в основе урегулирования конфликта: территориальная целостность, недопустимость применения силы или угрозы силой, а азербайджанская агрессия и преступления против человечности, несомненно, укрепили необходимость полного признания права Арцаха на самоопределение как принципа и обязательства, не реализованного международным сообществом, так и гарантии физического существования народа Арцаха.

«Поэтому, пользуясь случаем, еще раз призываю акторов международного сообщества выполнить взятые на себя обязательства и признать право народа Арцаха на самоопределение и независимость Республики Арцах. Попытки бросать тень на право народа Арцаха на самоопределение принципом территориальной целостности Азербайджана неприемлемы и беспочвенны, ибо право всегда выше принципа.

В данном случае единственным субъектом права на самоопределение является народ Арцаха, который не остановит свою борьбу за определение своей судьбы на своей Родине и полноценное управление ею, и я уверен, что эта борьба продолжится при безоговорочной поддержке всего армянского народа и наших дорогих друзей.

Основываясь на праве на самоопределение и наших национальных интересах, мы продолжаем стремиться к международному признанию независимости Республики Арцах, что является путем, который мы избрали с 1991 года, который, с другой стороны, не должен ставить под удар высокий уровень интеграции с Матерью Арменией», — добавил он.