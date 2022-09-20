Гиоргос Патулис, губернатор греческой области Аттика, выступил с заявлением, в котором резко осудил агрессию Азербайджана против Армении. Армянский перевод заявления размещен на странице посольства Армении в Греции в Facebook.

«Арменпресс» приводит его ниже.

«Уважение норм международного права — единственный способ разрешения споров между Арменией и Азербайджаном.

Фракция «Новое начало» Аттики и лично я, как губернатор Аттики, осуждаем любое насилие, откуда бы оно ни исходило, а также всех тех, кто прибегает к нему для разрешения своих разногласий.

Особенно когда речь идет о спорах между государствами. Они должны соблюдать нормы международного права и международных договоров и соглашений, которые являются единственно приемлемым способом разрешения споров.

Новое вторжение Азербайджана в Армению всего через год после окончания войны между ними и договоренности о прекращении огня, помимо несправедливой гибели сотен человеческих жизней, представляет дополнительную угрозу безопасности всех государств региона, который уже проходит испытание непрекращающимся военным конфликтом на Украине. Европа не может принять и не может допустить очередного военного столкновения на своих границах.

Все международное сообщество, особенно западный мир и ЕС, а также государства, подписавшие соглашение о прекращении огня предыдущего конфликта в качестве гарантов, должны осудить агрессию Азербайджана, поддержать Армению на деле и заставить Азербайджан соблюдать нормы международного права.

Терпимость к насилию и произволу может спровоцировать новую порочную замкнутую цепь военных конфликтов с участием и других стран, которые хотят продвигать свои интересы посредством войны и нестабильностиДля всех это время ответственности, но это и подходящий момент, чтобы выразить нашу неизменную солидарность братскому армянскому народу здесь, в Греции, в Аттике».