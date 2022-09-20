В Конгрессе Соединенных Штатов Америки состоялось мероприятие, посвященное независимости Республики Арцах, в котором приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян и члены комитета по делам Армении Конгресса.

На мероприятии выступил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. Он подчеркнул, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана и привел экзистенциальные и геноцидные угрозы, с которыми сталкивается народ Арцаха.

Давид Бабаян поблагодарил армянские общины США и всего мира и всех сторонников Арцаха. «Мы боремся не только за наше будущее, но и за прошлое, настоящее и за все человечество», — как передает «Арменпресс», сказал Давид Бабаян.

В своем выступлении конгрессмен Адам Шифф подчеркнул, что США должны прекратить любую поддержку Азербайджана, ввести санкции и привлечь руководство Азербайджана к ответственности за военные преступления. По словам Шиффа, отсутствие адресного осуждения агрессии Азербайджана позволило этой стране начать новое наступление против Армении.

В мероприятии также принял участие и конгрессмен Фрэнк Паллоне, вернувшийся из Армении, где он находился в составе делегации спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В своем выступлении он подчеркнул, что важной частью их миссии является обеспечение непрерывности развития демократии в Армении, добавив, что Арцах также является ее частью.

Конгрессмен Джим Коста осудил последнее нападение Азербайджана на Армению, заявив, что США должны привлечь Азербайджан к ответственности. Он призвал пересмотреть любое содействие, оказываемое Азербайджану.

Член Конгресса Джуди Чу отметила, что Азербайджан запретил ей въезд, что является для нее большой честью. Джуди Чу подчеркнула необходимость прекращения военной помощи Азербайджану и расширения помощи Арцаху.