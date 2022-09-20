19 сентября в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Польши, Действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге подробности агрессии, развязанной Азербайджаном против суверенной территории Армении, посчитав недопустимыми нанесение ударов по гражданскому населению и инфраструктуре и грубые нарушения международного и гуманитарного права.

Министр Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан подобными действиями подрывает процессы установления мира и стабильности в регионе, особо отметив важность адресного и четкого осуждения со стороны международного сообщества, в том числе и сопредседательства ОБСЕ. Также была подчеркнута необходимость срочной реализации механизмов, существующих в рамках ОБСЕ.

Армянская сторона подчеркнула, что широкомасштабная военная агрессия, развязанная Азербайджаном против суверенной территории Армении, грубо нарушает основополагающие положения международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта. На встрече была подчеркнута роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса, направленного на всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.