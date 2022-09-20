Грузия, как и прежде, готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном и предлагает Тбилиси в качестве площадки для переговоров.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Глава внешнеполитического ведомства Грузии находится в Нью-Йорке в составе официальной делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

«Если нашей стране нужно будет участвовать в процессе в качестве посредника, мы всегда готовы к этому», — сказал Дарчиашвили.

Он добавил, что никаких предварительных условий по этому поводу у Грузии нет. Главная цель Тбилиси — мир и стабильность в регионе. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что благодаря усилиям премьер-министра Грузии в июне 2021 года Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван направил в Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества Грузии была встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая состоялась 16 июля в Тбилиси.