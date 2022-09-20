Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян направил официальное письмо Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле, в котором представил широкомасштабную военную агрессию, развязанную Азербайджаном на суверенной территории Республики Армения 13 сентября 2022 года и ее последствия.

Как сообщает «Арменпресс», в письме изложены факты, касающиеся агрессии вооруженных сил Азербайджана, в ходе чего были нанесены удары не только по военным позициям, но и по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, по данным, собранным Офисом Защитника прав человека Армении, не менее 7 600 человек были перемещены из областей Гегаркуник, Вайоц Дзор и Сюник. Подавляющее большинство перемещенных лиц составляют женщины, дети и пожилые люди, в том числе и люди с ограниченными возможностями.

В письме также подчеркнуто, что в результате развязанной Азербайджаном военной агрессии учебный процесс в государственных и дошкольных учреждениях был прерван в связи с необходимостью обеспечения безопасности детей и сотрудников. В результате 24 873 школьника и 5 808 дошкольников 69 детских садов, обучающихся в 172 школах Сюникской, Гегаркуникской, Вайоцдзорской областей, лишены права на образование и благополучное будущее. Деятельность внешкольных образовательных учреждений, колледжей и университетов, действующих в этих областях, также находится под угрозой.

Министр образования Армении отметил, что нацеливание на учащихся, учителей и учреждения — грубейшее нарушение международного гуманитарного права и права на образование. Это неприемлемо при любых обстоятельствах и должно быть строго осуждено

В письме министр ОНКС Армении Ваграм Думанян обратился к Одри Азуле с призывом отреагировать на серьезную угрозу, вызванную азербайджанской военной агрессией, и осудить враждебные действия Азербайджана, тем самым способствуя предотвращению дальнейших нарушений основополагающих принципов ЮНЕСКО — мандата и права на образование, прав вынужденно перемещенных лиц, во время военных действий, обеспечение прав на защиту гражданского населения и гражданских инфраструктур.К письму приложен и специальный доклад, подготовленный Защитником прав человека Армении.