Бывший Омбудсмен Армении Арман Татоян основал организацию Фонд «Татоян»: «Центр права и справедливости».

«Я инициирую активную общественную деятельность, которая будет иметь институциональную основу. Созданный фонд имеет цели, среди которых: обеспечение прав человека и социальной справедливости в Армении, научная, образовательная и исследовательская деятельность, повышение уровня знаний в обществе посредством информирования общественности, обеспечение связей между Арменией, Арцахом и армянской диаспорой, всеобщей армянской солидарности, защиты национальных ценностей и т.д.», — как передает «Арменпресс», сообщил Арман Татоян.

Из его слов следует, что фонд не имеет и исключает какое-либо финансирование со стороны олигархов. Организация основана на финансировании соотечественников диаспоры из США, Российской Федерации и Европы. Раздел пожертвований будет доступен на веб-сайте через несколько дней, и каждый сможет внести свой вклад, если пожелает.

Арман Татоян подчеркнул, что сотрудники фонда — прежние сотрудники Офиса Защитника прав человека.

«Сотрудники фонда провели работу по сбору фактов азербайджанской агрессии, имевшей место 13-15 сентября. Они уже подготовили отчет о продолжающейся политике ненависти и враждебности Азербайджана, а также о последствиях агрессии», — сказал он.

Арман Татоян подчеркнул, что сверхзадачей каждого должны быть сбор фактов, их документирование и надлежащее представление международному сообществу доказательств последствий азербайджанской агрессии.«Мы подали заявление в Европейский суд и еще одно в Международный суд. Мы хорошо поработали, но этого недостаточно. Мы являемся членом Совета ООН по правам человека, срок полномочий которого скоро истечет. Они могли бы проявить инициативу, чтобы был спикер по специальным вопросам, зафиксировали бы состояние на границе, был бы составлен доклад, которым мы смогли бы воспользоваться», — сказал Татоян.