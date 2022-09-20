Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке призвал к отводу войск.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Блинкен написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня при моем участии состоялись прямые переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. На встрече я сказал что, настало время отвести войска, а дипломатам вернуться за стол переговоров», — отметил он.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали вести интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в направлении армянских позиций, расположенных у населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука. Противник использовал и БПЛА. Позже Азербайджан перешел к нападению и по другим направлениям.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня.В результате широкомасштабной агрессии вооруженных сил Азербайджана количество погибших и без вести пропавших достигло 207 человек.