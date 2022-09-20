За право открыть Евразийское ювелирное экспортное бюро на своей территории боролись в свое время Ереван и Москва. Но в итоге оно было учреждено на базе Международного финансового центра «Астана» в Казахстане, где чуть больше года назад — 1 июля 2021 года в рамках Международной ювелирной выставки-конгресса J-1 Kazakhstan состоялась торжественная церемония открытия этой наднациональной структуры.

Причина создания этого объединения проста. Несмотря на большой потенциал, объемы экспорта ювелирной продукции стран ЕАЭС на мировом рынке незначительны. Их можно было бы серьезно нарастить, но для этого нужна помощь и поддержка профессионального союза. Объединение же ювелирных производителей на уровне ЕАЭС позволит им выходить на внешние рынки (участвовать в форумах и выставках, продвигать свою продукцию), наращивать производство, обмениваться технологиями. Создание профессионального объединения позволило бы участникам ювелирной промышленности стран ЕАЭС значительно — до восьми раз — увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью (уже готовые изделия, а не сырье), а также увеличить экспорт до 1,5 млрд долларов.

Что касается МФЦА «Астана», то его выбор был не случаен. Дело в том, что там применяется английское право, арбитраж, и если ювелиры стран ЕАЭС будут работать с Европой, то им будет проще заключать договора. Причем, не только со странами Евросоюза, но и другими государствами, учитывая то, что одной из главных причин, почему было принято решение о запуске со странами ЕАЭС Евразийского ювелирного бюро — это как раз налаживание экспорта ювелирных изделий на рынки третьих стран.

Как сообщили нам в пресс-службе МФЦА, на сегодня здесь зарегистрированы более 1400 компаний-участников из 64 стран. Эти компании предоставляют банковские, страховые, инвестиционные, профессиональные и другие услуги. Причем, спектр финансовых услуг, предлагаемых в МФЦА, сопоставим со списком услуг, доступных в давно устоявшихся финансовых центрах мира, таких, как Лондон, Гонконг, Сингапур, Дубай и др.

Соответствие глобальным стандартам

А недавно Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала отчет, в котором признала соответствие налогового режима МФЦА «Астана» глобальным стандартам налоговой прозрачности.

«Это признание является важным шагом в демонстрации соответствия МФЦА глобальным стандартам налоговой прозрачности. По данным ОЭСР, практики размывания внутренней налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting, «BEPS») ежегодно обходятся странам в 100-240 млрд долларов в виде упущенной выгоды, что эквивалентно 4-10% мировых поступлений от подоходных налогов корпораций. Это результат злоупотребления пробелами и несоответствиями между налоговыми системами разных стран», — объяснили суть дела в пресс-службе МФЦА, пояснив, что для решения этой проблемы в 2016 году ОЭСР совместно с G20 создали Инклюзивную рамочную программу против размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

На сегодняшний день в рамках Программы более 135 стран (в том числе Армения) и юрисдикций реализуют 15 действий по борьбе с уклонением от уплаты налогов, повышению согласованности международных налоговых правил, обеспечению более прозрачной налоговой среды и решению налоговых проблем, возникающих в результате цифровизации экономики.

Организация экономического сотрудничества и развития рекомендовала МФЦА внедрить требования «экономического присутствия» с целью соответствия Казахстана стандартам BEPS. В связи с этим в 2021 году Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг, по согласованию с Минфином Казахстана, принял правила о фактическом присутствии участников МФЦА, применяющих налоговые льготы по уплате корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Так вот, согласно новым правилам, участники МФЦА, пользующиеся налоговыми льготами по уплате корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость, должны подтвердить свое присутствие в МФЦА. Это подтверждается путем выполнения требований в отношении видов деятельности, приносящих основной доход в МФЦА, а также обеспечением соизмеримости понесенных расходов и числа задействованных штатных сотрудников с объемом деятельности.

Приоритетный рынок — Китай

В этом смысле задействование Евразийского ювелирного экспортного бюро на площадке МФЦА имеет довольно серьезное значение, учитывая тот факт, что основной целью Бюро является создание благоприятных условий для экспорта ювелирной продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья, а также электронной площадки — маркетплейса для продвижения ювелирной продукции путем развития онлайн коммерции.

Спустя семь с половиной месяца после открытия Евразийского ювелирного экспортного бюро, в середине феврале текущего года были сформированы органы его управления, и новая структура, наконец-то, приступила к работе. Председателем наднациональной организации был избран советник министра экономики Армении Гагик Мкртчян. Эта кандидатура утверждается на ротационной основе сроком на два года в алфавитном порядке. На должность же президента Евразийского ювелирного бюро по рекомендации Наблюдательного совета, куда входят представители госорганов стран ЕАЭС, общее собрание учредителей бюро единогласно утвердило Карине Минасян, которая ранее занимала должность члена Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Однако старт деятельности Бюро практически совпал с началом военной операции России на Украине, что, по словам директора Евразийского ювелирного экспортного бюро Кайсара Жумагалиева, внесло определенные коррективы и сказалось, в том числе, и на дальнейших шагах этой структуры. Но, по словам нашего собеседника, несмотря на столь короткий срок работы, поставленные перед Бюро задачи успешно выполняются.

«Если говорить о конкретных результатах, то в рамках Евразийского ювелирного экспортного бюро в центре столицы Казахстана — городе Нур-Султан, — открылся Торговый дом «Армения» для реализации ювелирной продукции стран участников ЕАЭС в Казахстане. Кроме того, в целях развития экспортного потенциала ювелирной отрасли при содействии компании «TransferEasy Kaz Limited», зарегистрированной в МФЦА, для ювелиров стран-участников ЕАЭС было проведено онлайн обучение ювелиров со стороны китайской «Академии Таобао» по их выходу на рынки КНР. В нем приняли участие более 150 предпринимателей из стран ЕАЭС. По результатам данного обучения были начаты подготовительные мероприятия по выходу ювелиров на ювелирный рынок КНР», — рассказал директор Евразийского ювелирного бюро.

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Проработка вопросов, касающихся возможности выхода ювелиров ЕАЭС в Китай через Республику Казахстан, продолжил он, объясняется тем, что это наиболее удобный логистический путь, поскольку географически Казахстан находится близко с КНР. Плюс таможенное законодательство здесь намного проще, чем в той же России, с учетом того, что можно в течение буквально одного дня пройти все процедуры.

Что касается всех остальных вопросов, связанных с созданием единого бренда ювелирной продукции ЕАЭС, то, как отметил наш собеседник, пока эти процессы в некотором смысле приостановлены в связи с военной операцией и введенными в отношении России санкциями.