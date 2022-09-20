Президент России Владимир Путин поздравил армянский народ с Днем независимости и отметил, что Россия и Армения — друзья и стратегические союзники.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить братский армянский народ и руководство страны с отмечаемым завтра Днем независимости», — сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

Он отметил, что Россия и Армения — друзья и стратегические союзники.

«Армения — наш ближайший друг и стратегический союзник», — подчеркнул он.

Путин добавил, что Россия и Армения ведут интенсивный политический диалог.«Лишь в этом году мы три раза встречались с Николом Воваевычем Пашиняном», — заявил президент РФ.