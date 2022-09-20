В России любая конфликтная ситуация между близкими государствами вызывает серьезное беспокойство, Москва выступает за мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть, что любой конфликт между близкими нам государствами вызывает серьезную озабоченность. Призываем всех проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Армении и Азербайджана», — сказал Путин.

Он отметил, что следует исходить из того, что ключом к разрешению конфликта является профессиональная, совместная работа в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативной поддержке России.

Путин также сообщил, что предпринимаются меры ОДКБ по снижению эскалации между Арменией и Азербайджаном.«Должен отметить, что ОДКБ предпринимает меры в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. В зону конфликта направлена специальная миссия под руководством Генерального секретаря ОДКБ (начальника Объединенного штаба ОДКБ, ред.). Ему поручено по результатам изучения ситуации подготовить рекомендации для Совета безопасности ОДКБ», — сказал Путин.