Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве встретился с руководителями партий-участников совещательного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, на встрече присутствовали председатель партии «Республика» Арам Саркисян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, председатель Центрального отделения Социал-демократической партии «Гнчакян» Амбик Сарафян, председатель Армянского отделения Социал-демократической партии «Гнчакян» Седрак Ачемян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян и председатель партии «Сила Родины» Тигран Арзаканцян.