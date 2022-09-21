Председатель НС Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины независимости Армении, особо подчеркнув важность того, чтобы найти в себе силы и оттолкнуть отчаяние, действовать и творить во имя независимости, во имя будущего.

Как передает Арменпресс, в поздравительном послании председателя НС, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники, 21 сентября1991 года–день исполнения единой мечты о независимости Республики Армения.

Борющиеся за независимость, их потомки и рожденные в независимой Армении прошли и проходят через множество испытаний.

Шлем слова благодарности и благодарности нашим братьям и сестрам, неизменно верным идее независимости, претерпевшим немало лишений и испытаний. Уважение и низкий поклон смельчакам, не пожалевшим своей жизни за Родину, независимость и суверенитет в течение 31 года.

Для нашей Родины в эти дни, когда мы понесли тяжелые потери, важно найти силы, чтобы побороть отчаяние, действовать и творить во имя независимости, во имя будущего.

Поздравляю с провозглашением независимости Республики Армения, днем обретения нашей государственности».