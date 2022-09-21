Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Республики Армения.

По случаю Дня независимости Республики Армения премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как передает Арменпресс, впослании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня независимости.

Придаём большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией. Важно, что наши страны успешно взаимодействуют в самых различных сферах, координируют усилия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур.

Уверен, дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей отвечает коренным интересам российского и армянского народов, а последовательная реализация трёхсторонних договорённостей, заключённых в 2020 и 2021 годах, является хорошей основой для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Закавказье.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам братской Армении – счастья и благополучия”.