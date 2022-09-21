Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян и члены делегации ОДКБ во главе с Генеральным секретарем Станиславом Засем 13 сентября обсудили ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии, развязанной на суверенной территории Республики Армения.

Как передает Арменпресс из сообщения, распространенного офисом Совета Безопасности, Армен Григорян подтвердил позицию Армении о том, что азербайджанские войска должны как можно скорее покинуть оккупированные территории Армении, и Республика Армения всеми доступными ей средствами будет защищать свою территориальную целостность, независимость и суверенитет.

Обсуждались вопросы, связанные с повесткой дня делегации ОДКБ.

Армен Григорян представил также общественные настроения в Армении по поводу ОДКБ.