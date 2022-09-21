Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна с 31-й годовщиной независимости Армении.
Как передает Арменпресс, послание опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый Ваагн Гарникович,
примите поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Армения.
Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других областях, вместе вносят весомый вклад в продвижение евразийских интеграционных процессов.
Уверен, что дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и процветания».