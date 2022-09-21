21 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю дня независимости Республики Армения.

Как передает Арменпресс, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня День независимости Республики Армения, 31-я годовщина. Он символизирует верность армянского народа общечеловеческим и национальным ценностям, его несгибаемую волю к борьбе за эти ценности и свободолюбивый дух.

Мощная, процветающая и развитая Родина — заветная мечта всех армян Матери-Армении, Арцаха и Диаспоры. И консолидация вокруг этой мечты сегодня является императивом и единственно верным путем ее претворения в жизнь. Иного пути у нас нет.

Сегодня армяне вновь стоят перед серьезнейшими вызовами, которые угрожают армянской государственности, национальной идентичности и будущему. Это решающий момент для нашего народа и армянского мира, имеющих многовековую историю и цивилизацию.

Так давайте же все вместе, единодушно и с непоколебимой волей, наполненные верой и мудростью, станем хозяевами армянской независимой государственности и будем твердо и непреклонно защищать ее во имя священной памяти всех наших погибших и во имя будущих поколений.

Мира и благополучия нашей Родине и нашему народу».