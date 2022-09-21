21-го сентября руководители фракций Национального собрания Республики Арцах встретились с командующим миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе, генерал-майором Андреем Волковым.

Как стало известно Арменпресс из сообщения, распространенного НС Арцаха, подчеркнув важность роли российской миротворческой миссии в Арцахе в деле обеспечения стабильности в регионе, собеседники обсудили сложившуюся ситуацию, нынешние и возможные развития событий в регионе.

В ходе встречи была затронута тема нового маршрута Лачинского коридора и возникших в обществе некоторых проблем по этой части. Командующий российским миротворческим контингентом заверил, что безопасность коридора полностью находится под контролем российских миротворцев и параллельно с завершением текущих строительных работ будут решены имеющиеся проблемы.На встрече была отмечена необходимость частых контактов в разных форматах, в результате которых будут даны ответы на волнующие общественность вопросы.