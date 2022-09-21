Под координацией председательствующего в ОДКБ министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна 21 сентября состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, традиционно проводимая в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи министры иностранных дел государств-членов ОДКБ обменялись мнениями по повестке 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Была отмечена важность укрепления сотрудничества государств-членов ОДКБ в рамках ООН.

Арарат Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате последней азербайджанской агрессии против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения.

В заключение встречи министр иностранных дел Армении представил партнерам по ОДКБ выставку фотографий, посвященную Дню независимости Республики Армения.