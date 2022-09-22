21 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Швеции Анне Линде.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Представляя подробности военной агрессии, совершенной Азербайджаном против территориальной целостности Республики Армения 13 сентября, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость ликвидации ее последствий и соответствующей, адресной реакции международного сообщества на действия страны-агрессора, обуздание ее максималистской и агрессивной политики.

Он подчеркнул необходимость соответствующей оценки военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана, особенно, случаев бесчеловечного обращения с женщинами-военнослужащими.Стороны коснулись повестки армяно-шведских двусторонних отношений, выразив готовность к активным шагам в направлении дальнейшего расширения и развития сотрудничества. Была подчеркнута важность углубления сотрудничества в сфере укрепления демократических институтов в Армении. Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве на международных площадках и партнерстве Армения-ЕС.