Азербайджан

Азербайджан, естественно, разразился истерическими воплями. Привыкший к безнаказанности за постоянно совершаемые против армянского народа этнические чистки, акты геноцида и военные преступления, 30 с лишним дет представляющий себя «жертвой армянской агрессии», Азербайджан впал в шоковое состояние сначала от того, что США и другие западные страны на заседании Совета Безопасности ООН объявили его агрессором и высказались в поддержку Армении и ее территориальной целостности.

Визит г-жи Пелоси в Ереван, осуждение ею Азербайджана за «смертоносные удары по территории Армении», поддержка демократической Армении, заявление, что конфликт не имеет военного решения и многие другие ввергли официальный Баку в состояние психоза. Особенно акцентирование Вашингтоном и г-жой Пелоси готовности США продолжить свою деятельность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, что означает, что США не считают азербайджано-арцахский конфликт урегулированным по итогам развязанной Азербайджаном осенью 2020 г. войны против Арцаха.

Заявления спикера ПП Конгресса США МИД Азербайджана назвал «безосновательными и несправедливыми обвинениями» и попытался перевести смысл ее визита, запланированного, кстати, задолго до сентябрьской азербайджанской агрессии против Армении, в контекст «проармянскости Пелоси и присутствия в составе ее делегации проармянских членов Конгресса» и желанием заручиться голосами американских армян на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. «То, что Пелоси сказала в Армении, следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — цинично заявил МИД Азербайджана, делая вид, что он якобы заинтересован в мирной повестке.

По спущенной сверху команде «фас» в алиевских СМИ и соцсетях США г-жу Пелоси начали оскорблять. Один из т.н. азербайджанских депутатов договорился до того, что-де хорошо бы ввести «санкции против США».

Турция

Как всегда, на помощь Азербайджану бросилась Турция, без которой апшеронский истерик шагу ступить не может. Президент, глава МИД, министр обороны ТР заверили Алиева, что всегда и во всем будут рядом с Азербайджаном. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что визит спикера ПП Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению после азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 г. «не пойдет на пользу миру в регионе, а также миру во всем мире, и я не вижу в этом ничего доброжелательного». Мол «этот визит несет провоцирующий и углубляющий кризис потенциал в рамках процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений».

Вице-президент Турции Фуат Октай назвал заявления спикера ПП Конгресса США Нэнси Пелоси в Армении «не связанными с историческими и реальными фактами, далекими от доброй воли, отражающими предвзятое мнение и саботирующими дипломатические усилия и абсолютно неприемлемыми». Октай собирается потребовать от Вашингтона внесения ясности в вопрос о том, отражают ли заявления Нэнси Пелоси и ряда политиков, которые явно симпатизируют армянской диаспоре, официальную позицию США по карабахскому вопросу.

Вице-президент Турции, спонсирующей международные террористические организации и пользующейся их услугами в создаваемых ею конфликтных регионах, цинично заявил о якобы заинтересованности Анкары в «прочном мире и стабильности» на Южном Кавказе, дополнив свой лживый посыл заверением в дальнейшей поддержке апшеронских террористов во главе с Алиевым

Россия

В России на осуждение США и другими западными странами агрессии Азербайджана против Армении, выражение ими поддержки армянскому народу, на прямое участие госсекретаря США Энтони Блинкена в прекращении Азербайджаном военных действий против Армении и, естественно, на визит г-жи Пелоси в нашу страну отреагировали крайне болезненно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осторожно заявил, что Россия готова приветствовать любые попытки на деле способствовать урегулированию между Азербайджаном и Арменией: «Все, что не на словах, а на деле — и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому — может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, — это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления — посмотрим, со временем это все будет понятно».

Первый зампред комитета ГосДумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в Армении «есть определенные силы, которые финансируются НКО США, а их там, к большому сожалению, очень много». Он считает, что «приезд Пелоси был спрогнозирован теми силами, которые сегодня выходят на митинги»: «В Армении живет большое количество соотечественников и расклад в республике «не в пользу англосаксов и Пелоси». Провокации существуют, но они не дадут никакого результата. С учетом того, что американское посольство и НКО там активно работают, необходимо и всем нам — ОДКБ, ШОС и в первую очередь структурам СНГ, начиная от нашего комитета и заканчивая всеми евразийскими комиссиями, — более плотно и более активно работать со своими коллегами в Армении и хорошими, добрыми предложениями ломать ту ситуацию, которая там сегодня складывается».

Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал aif.ru, что визит спикера ПП Конгресса США в Ереван является попыткой Запада уменьшить влияние России на Кавказе, вытеснить ее с Кавказа. Затулин считает, что «это попытка выкинуть Москву из решения судеб на Кавказе, перевести в Брюссель все, что раньше решалось путем российского посредничества». При этом всерьез помогать Армении ни США, ни Запад в целом не собираются, уверен он. «Запад разложил роли. Пелоси приезжает в Ереван и говорит армянам то, что они хотят слышать, а, скажем, представители Великобритании никогда в жизни не скажут ни слова ни о геноциде армян, ни о проблеме Нагорного Карабаха, потому что заигрывают с Турцией», — сказал Затулин.

В России не заметили заявления представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, Россия имеет значительное влияние как на Армению, так и на Азербайджан: «Мы призывали Россию и продолжаем призывать ее использовать это влияние и рычаги, чтобы помочь добиться прекращения боевых действий и, в более широком контексте, ослабить эту напряженность».

В некоторых же российских СМИ из-за визита Нэнси Пелоси в Армению царила натуральная истерия, чего, кстати, не было ни при агрессии Азербайджана против Армении, ни даже в связи с тем, что на территории Армении ВС Азербайджана бомбили колонну ВС РФ и пост пограничной службы ФСБ РФ. Благо бы просто писали и говорили, что «визит связан с внутриполитической повесткой в США», что идет российско-американское соперничество за регион и т.д., что было бы объяснимо в контексте крайне обостренных отношений Москвы и Вашингтона в связи с ситуацией на Украине. Однако некоторые российские журналисты в стремлении оправдать невмешательство России в агрессию Азербайджана против Армении заявили, что у России нет союзнических обязательств перед непризнанным Карабахом, где в 2020 г. была война и где якобы ныне и обострилась ситуация, а США хотят втянуть Россию в очередной конфликт. Такое вольное или невольное незнание географии проявили, в частности, издание The Moscow Post в статье под скабрезным заголовком «Прелести Пелоси смутили Пашиняна» и «Первый канал» в программе «Время покажет», в ходе которой ведущий Анатолий Кузичев, решив «уличить» Пелоси в незнании географии, заявил, что последняя агрессия Азербайджана была совершена против «спорных территорий», то бишь против Арцаха, а не Армении, а т.н. военный эксперт Владислав Шурыгин «подтвердил», что «последнее столкновение армяно-азербайджанских сил произошло в Нагорном Карабахе…и еще долго нужно изучать, кто напал первым и почему».

После обращения главы Союза армян России (САР) Ара Абрамяна к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту в связи с «неосведомлённостью и некомпетентностью» ведущих и экспертов телеканала Анатолий Кузичев принес извинения. Публикация The Moscow Post, где было нагромождено еще немало лжи, фейков и даже угрожающих высказываний, видимо, осталась вне поля зрения САР.

К сожалению, в связи с визитом г-жи Пелоси в некоторых российских СМИ стал также раскручиваться тезис о якобы росте в Армении русофобии, которой на самом деле в нашей стране не было и нет. В армянской общественности есть разочарование и недовольство отсутствием должной реакции на азербайджанскую агрессию со стороны России как союзника и ОДКБ. Не более того.

Иран

Удивило высказывание известного российского телеведущего Владимира Соловьева о том, что Пелоси де «хочет настроить Армению не только против России, но и против Ирана» (?!). Как можно настроить армян против Ирана, который решительно высказывается за сохранение территориальной целостности Армении и против реализации «туранского коридора», призванного лишить Иран и Армению общей границы?

В визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван не было антииранского контекста, заявил вице-спикер НС Армении, спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. Наша дружба с Ираном имеет тысячелетнюю историю и тысячелетнее будущее, отметил он. Вице-спикер подчеркнул, что в сложившейся ситуации Иран — одна из стран, которые без колебаний поддерживают позицию Армении: «Очевидно, что совпадают наши интересы и интересы Ирана».

Официальный Тегеран в выражении отношения к визиту Ненси Пелоси в Армению был предельно сдержан.

Пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канаани, комментируя визит спикера Палаты представителей США в Армению отметил, что рост напряженности и нестабильности в регионе Южного Кавказа не отвечает интересам ни одного регионального государства: «Мы не думаем, что разжигание этой напряженности соответствует интересам стран региона, так как мир и стабильность в регионе необходимы для экономического развития, расширения торговых связей и сотрудничества. Это принципиальная политика Ирана. Любой другой подход, отличающийся от этого подхода, мы считаем провокацией и не принимаем разжигание нестабильности в регионе».