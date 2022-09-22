Греческий политик, член партии СИРИЗА, Маркос Боларис выразил содействие Республике Армения и армянскому народу, осудив агрессию Азербайджана.

«Арменпресс» представляет армянский перевод поста политика, опубликованного на странице посольства Армении в Греции в Facebook.

«Мое уважение Армении!

Армяне — наш братский народ, народ, с которым мы веками жили в мире и согласии, как в хорошие времена, так и во времена бурь.

Это нация, корни которой можно проследить с ранних мифов греческой мифологии.

Да, я говорю об армянах, чью гордость я уважаю, уважаю их широкий кругозор, ценю их терпение и стойкость, преклоняюсь перед их страданиями и памятью о Геноциде и аплодирую их многолетней борьбе за свободу.

Да, я говорю об армянах, народе, основавшем первое в мире христианское государство, об армянах, которых меня научили любить македонские воины, воины Пинда и ЭЛАСА, мои деды и мои бабушки-беженки из Смирны, о нации, которая в детстве мне позволяла играть во дворе их церкви на Сирасе.

Я считаю своим долгом поддерживать этот народ во все тяжелые минуты. Не потому, что он нуждается в моей скромной поддержке, а потому, что эта поддержка становится все громче и сильнее, когда Армения и армяне подвергаются несправедливым, агрессивным и воинственным провокациям со стороны соседнего Азербайджана и, поддерживающей его Турции, что было и вчера.

Послание Греции, Евросоюза и США азербайджанцам должно быть четким. Не пытайтесь воспользоваться энергетической ситуацией во всем мире! Это временно! Уважайте международные договоры и признанные границы!Уважайте соседние народы, уважайте Армению», — говорится в комментарии греческого политика.