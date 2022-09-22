Экономиста, культуролога, инженера и других специалистов самых разных сфер сегодня объединила одна цель: пройти курсы огневой подготовки, курсы по оказанию первой помощи, освоить оружие. Военная агрессия Азербайджана, развязанная против Армении, многих заставила задуматься об этой особой подготовке.

Айк Мелкумян по профессии экономист, работает в сфере телекоммуникаций. Воспользовавшись первой же возможностью, он пришел на полигон военно-просветительской общественной организации «Азатазен».

«Учитывая положение страны, я решил пройти эти курсы, вполне вероятно, что это нам понадобится. Это очень важная инициатива. Если возникнет необходимость участвовать в боевых действиях, мы должны быть готовы. Планирую участвовать в них непрерывно», — сказал Айк Мелкумян в беседе с «Арменпресс».

Инженер по технике безопасности Алексей Ованнисян последний раз стрелял 22 года назад. Его, как и многих его коллег на полигон привели ситуация на границах страны и вопросы безопасности.

«Инициатива участия в этих курсах принадлежит нашему старшему другу. Организованы курсы пожарной безопасности и оказания первой помощи. Должен сказать, я очень впечатлен. Здесь хорошие специалисты, хорошо обучают. Я хотел бы, чтобы все участвовали в таких курсах и были бы готовы», — сказал Алексей Ованнисян.

Занятия по спецподготовке проводятся по инициативе военно-просветительской общественной организации «Азатазен», их специалистами. Основная идея заключается в том, чтобы суметь постоять за себя, самим наносить удары, а не сдаваться. Собравшиеся вокруг такой идеи специалисты, не сдаваясь, проводят ежедневную, последовательную работу по подготовке граждан.

По словам соучредителя «Азатазен» Спартака Кюрегяна, когда человек владеет оружием, умеет правильно стрелять, владеет навыками оказания первой помощи, тогда он уверен и в себе, и в своем ближнем.

«После недавних событий приток людей значительно увеличился. Мы переходим на более плотный график работы. К нам обращается довольно много горожан, и мы стараемся принимать всех. Они приходят целыми организациями, отдельными группами, индивидуально», — рассказал Спартак Кюрегян.

В последнее время на полигоне «Азатазен» заметно увеличилось и количество представительниц женского пола. Культуролог Сона Азизян деятельность такой организации, которая дает возможность всем желающим участвовать в огневой подготовке, считает необходимой.

«В нашей стране мы всегда должны быть подготовлены. Родина не на один день, это наше самое дорогое наследие. Это превыше всего. Мы несем ответственность перед нашими предками и поколениями за защиту нашей Родины», — сказала Сона Азизян.

Несмотря на активный приток людей, всем желающим удается пройти эти курсы. «Азатазен» сосредоточил все свои ресурсы на правильной работе с участниками. Организация планирует расширять свою деятельность. Сейчас обсуждаются предложения по созданию подобных полигонов и в областях.

Автор: Анна Гзирян

Оператор: Айк Барсегян

Фотограф: Геворг Перкуперкян