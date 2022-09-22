В Совете по правам человека Организации Объединенных Наций Всемирный евангелический альянс 21 сентября призвал международное сообщество почтить память жертв резни в Мараге, тем самым выполнив свои многочисленные обещания предотвращать преступления геноцида и наказать за них.

Как сообщает «Арменпресс», Всемирный евангелический альянс призвал международное сообщество отметить 30-летие резни армян-христиан в селе Марага Нагорного Карабаха во время первой карабахской войны. 10 апреля 1992 года вооруженные силы Азербайджана заняли это небольшое село с населением в 4 000 человек, почти все жители которого, были армяне-христиане.

«Через день после вывода азербайджанских войск наша партнерская организация «Международная христианская солидарность» (Christian Solidarity International) прибыла в это село и обнаружила последствия резни. Выжившие были в шоковом состоянии. Их сожженные дома еще дымились. Сорок пять мирных жителей были убиты, более пятидесяти взяты в плен, девятнадцать мирных жителей пропали без вести.

Резня в Мараге — трагический пример того, как в современном мире может преследоваться этническая и религиозная идентичность. Правительства и вооруженные группы часто преследуют людей по признаку их этнической принадлежности и религии. Такая тактика чрезвычайно вредна для соблюдения основных прав человека.Мы призываем международное сообщество почтить память жертв Мараги, исполняя свои многочисленные обещания предотвращать преступления геноцида и наказывать за них, подчеркивая, что этническая чистка никогда не станет приемлемым средством достижения политических целей, поработать над мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта, сохраняя права и свободы армян и азербайджанцев», — говорится в призыве альянса.