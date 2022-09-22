На состоявшемся в прошлую пятницу заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян дал однозначные и четкие оценки продолжающейся агрессии Азербайджана в отношении Армении и захвата части территории нашей страны начиная с 12 мая прошлого года.

Премьер отметил, что проникшие на территорию Армении подразделения вооруженных сил Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Республики Армения. И подчеркнул: речь идет не только о событиях последних дней, но и о вторжении, которое произошло в районе Хознавара 12 мая прошлого года.

«Эту позицию Республика Армения зафиксировала в ходе обсуждений в Совете Безопасности ООН. Фактически, в Совете Безопасности ООН по заявке Армении прошли обсуждения. У меня был еще один телефонный разговор с президентом председательствующей в СБ ООН Франции Эммануэлем Макроном, и достигнута договоренность, что ситуация должна оставаться в центре внимания Совета Безопасности ООН», — заявил глава Кабинета министров.

Он дал поручения компетентным органам страны подсчитать ущерб, нанесенный Азербайджаном на территории Армении, изучить случаи военных преступлений, совершенных агрессорами, ибо в рамках международных правовых процессов они должны получить соответствующую оценку.

Армения предпримет все шаги для достижения мира в регионе

Но территориальные претензии для нас неприемлемы

Премьер напомнил, что наряду со всем этим следует подчеркнуть: мы вовлечены в политический процесс, в переговорный процесс, в том числе в рамках рабочей группы по демаркации и делимитации границ и вопросам безопасности.

«Наша позиция очень четкая: да, мы пойдем, мы предпримем все возможные шаги для достижения урегулирования, прочного мира и стабильности. По части деятельности Комиссии по демаркации и делимитации границ и вопросам безопасности хочу подчеркнуть, что любые попытки использовать этот процесс для предъявления территориальных претензий и амбиций для нас неприемлемы. Еще раз говорю: Республика Армения имеет площадь 29 тыс 800 квадратных километров, и ни один миллиметр этой площади не может стать предметом торга. Я хочу, чтобы мы четко обозначили это, и эта позиция не будет изменена ни при каких обстоятельствах. Повторяю, наша политическая позиция заключается в том, что вторгшиеся силы Азербайджана, силы агрессора должны покинуть суверенную территорию Республики Армения. Мы должны отстаивать эту позицию во всех инстанциях и всеми возможными средствами добиваться решения поставленной задачи», — сказал Никол Пашинян.

Таким образом, даже после последней агрессии Азербайджана на территории нашей страны (в ходе боевых действий число погибших и пропавших без вести достигает 207 человек, в том числе погибли 3 гражданских лица, местонахождение 2 гражданских лиц неизвестно, 293 военнослужащих и 7 гражданских лица получили ранения, 20 армянских военнослужащих попали в плен, зафиксированы факты зверских истязаний и убийств армянских женщин-военнослужащих), Армения не отказывается от попытки использовать все возможные шаги для достижения урегулирования ситуации, прочного мира и стабильности в регионе.

Парадоксально, но факт: все заинтересованные международные организации, время от времени выражающие озабоченность урегулированием Карабахской проблемы, установлением долгосрочного мира на Южном Кавказе по сей день так и не осудили на официальном уровне вторжение Азербайджана на территорию Армении, грабеж на нашей территории, убийства и похищение наших военнослужащих, судьба которых по сей день неизвестна.

Да, звучали пустые, скомканные заявления – да и то исключительно для проформы.

Между тем п.1 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года гласит, что объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.

Излишне говорить, что президент Алиев нарушил им же подписанный документ: не только не остался на позициях 10 ноября, но и спустя шесть месяцев вторгся на территорию Армении, захватил позиции, стратегически важные высоты, и день за днем осуществляет ползучую оккупацию суверенной территории Армении, в ходе которой гибнет молодежь с обеих сторон, разрушается инфраструктура Армении, многие армянские семьи остаются без крова над головой.

Все это известно мировому сообществу. Но исходя из некоего политического конъюктивизма Алиев пока остается безнаказанным. Надолго ли?

К скоплению грозовых туч над головой Алиева имеются все предпосылки после обсуждения факта вторжения Азербайджана на территорию Армении и четкого заявления армянской стороны – оккупант должен покинуть суверенную территорию Армении.

Президент США разрешил военную помощь Азербайджану

Президент США Джо Байден разрешил оказание военной помощи Азербайджану, продлив приостановку 907 поправки к «Акту в поддержку свободы».

Это после кровопролитной войны в Нагорном Карабахе, в которой фактически участвовала и Турция – своими военными инструкторами, боевой техникой и ближневосточными гловорезами в буквальном смысле.

Госсекретарь Этони Блинкен в уведомлении Конгрессу заявил, что военная помощь Азербайджану не подорвет и не помешает текущим усилиям по мирному урегулированию Карабахского конфликта, а также не будет использоваться в наступательных целях против Армении. Оказание же помощи необходимо для поддержки усилий в борьбе с международным терроризмом, а также для «укрепления безопасности границ Азербайджана».

На деле получается, что укреплять свои границы, да и расширять их Азербайджан пытается за счет Армении…

Напомним, что 907 поправка к «Акту в поддержку свободы» была принята в 1992 году. Документ ограничивает оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне. Однако с 2001 года американская администрация временно приостанавливала действие Акта с целью получить поддержку Азербайджана как транзитной территории для перевозки грузов в Афганистан…

Напомним также, что в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны в наступательных действиях участвовали тысячи боевиков-наемников, переброшенных военным союзником США Турцией из Сирии и других регионов Ближнего Востока.