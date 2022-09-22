Комиссия по армянским вопросам Конгресса США 20-21 сентября организовала встречи министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с группой конгрессменов, сенаторов и представителей законодательного крыла США.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Арцаха, в ходе встреч были обсуждены вопросы внешней политики Арцаха, социально-экономического развития и двусторонних отношений.

Министр Бабаян выразил признательность за теплый прием и отметил, что тесные отношения с комиссией по армянским вопросам Конгресса США будут продолжительными и эффективными и в будущем.Во встречах также приняли участие заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лерник Ованнисян и постоянный представитель Арцаха в США и Канаде Роберт Аветисян.