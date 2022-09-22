21 сентября в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со специальным советником Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцидов Алисой Вайриму Ндериту.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Арарат Мирзоян и Алиса Вайриму Ндериту выразили удовлетворение сложившимся тесным сотрудничеством в продвижении повестки предотвращения геноцида, борьбы с ксенофобией и дискриминацией. Министр Мирзоян подчеркнул важность мандата спецсоветника и выразил готовность продолжать эффективное сотрудничество в его рамках.

Собеседники обменялись мнениями о роли высоких технологий в предотвращении геноцидов и преступлений против человечества.Касаясь ситуации, создавшейся в результате военной агрессии, развязанной вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Армении, министр Мирзоян обратил внимание собеседницы на продолжающиеся грубые нарушения Азербайджана международного и гуманитарного права. Министр подчеркнул важность адресного реагирования международного сообщества на эти преступления и укрепления механизмов их предотвращения.