Скончался один из гражданских лиц, получивших ранения в результате развязанной Азербайджаном агрессии, который находился на лечении в больнице.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Армении.

Состояние здоровья двух других оценивается как средней тяжести. По официальным данным, количество жертв и без вести пропавших с армянской стороны достигло 207 человек, убито 3 мирных жителя, ранено 293 военнослужащих, взято в плен 7 мирных жителей и 20 военнослужащих. Есть доказательства случаев пыток азербайджанцами армянских пленных, отрезания конечностей и, таким образом, незаконного лишения их жизни, надругательств над телами погибших военнослужащих.