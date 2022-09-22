Защитник прав человека Армении Кристине Григорян приняла главу делегации ЕС в Армении, посла Андреа Викторин и сотрудников представительства.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Офисом Омбудсмена Армении, посол выразила особую благодарность Кристине Григорян и сотрудникам ЗПЧ за проделанную в эти дни работу.

Кристине Григорян представила послу факты, содержащиеся в отчете, опубликованном Защитником прав человека 16 сентября, и в закрытой части отчета: ущерб, нанесенный гражданскому населению, гражданской инфраструктуре и окружающей среде в результате нападения Азербайджана и другие действия, запрещенные международным гуманитарным правом.

Она рассказала о преступлениях, совершенных азербайджанскими военнослужащими в отношении армянских военнопленных и о надругательствах над телами погибших военнослужащих.

По словам Защитника, работа по установлению фактов продолжается и после публикации доклада. 17 сентября группы ЗПЧ посетили пострадавшие от азербайджанской атаки населенные пункты Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей.

«Для нас важно встречаться и говорить с людьми, пострадавшими от азербайджанских нападений», — отметила Омбудсмен.

Посол поблагодарила Омбудсмена за сбор фактов и присланные ранее отчеты и отметила: «Очень важно иметь подтвержденные данные, чтобы можно было сказать: да, это факт, это проверено».

Кристине Григорян представила и работу, проводимую с международными партнерами, и выразила благодарность послу Андреа Викторин и сотрудникам представительства. Стороны обсудили и возможности оказания помощи людям, пострадавшим от азербайджанских нападений.