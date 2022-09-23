22 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в Нью-Йорке принял участие в министерской встрече Форума древних цивилизаций.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, Арарат Мирзоян выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

«Уважаемые присутствующие,

Дорогие коллеги,

Для меня большая честь участвовать в министерской встрече Форума древних цивилизаций, целью которой является реализация культурного потенциала наших предков в защиту культурного разнообразия и мира.

Хочу поблагодарить Республику Ирак за проведение данной встречи.

Армения рассматривает этот форум как платформу культурного диалога и сотрудничества, которая может сыграть существенную роль в противостоянии вызовам нынешнего глобализированного мира. Мы привержены активно поддерживать и содействовать совместным усилиям, направленным на укрепление межкультурного диалога, взаимопонимания и взаимного согласия.

Мы убеждены, что оптимизированное мультикультурное сотрудничество, обмен знаниями и политика, направленная на стимулирование инклюзивной культурной динамики, инноваций, солидарности и стабильности, способна укрепить терпимость и уважение к разнообразию и к миру.

Дорогие друзья,

Именно в этот момент на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана после войны 2020 года, Азербайджан уничтожает армянское культурное наследие. Азербайджан, как в мирное время, так и в течение последней войны, осуществляя свою политику искоренения и уничтожения армянской культуры в регионе, желает отрицать само существование армянского наследия.

Активный и решительный ответ международного сообщества более чем необходим для предотвращения этих варварских действий, которые угрожают мирным усилиям и установлению стабильности и безопасности в регионе. Преднамеренное уничтожение Азербайджаном объектов культурного наследия является вызовом не только для Армении, но и для всего человечества, и это необходимо решительно осудить. В этой связи мы высоко ценим предложение ЮНЕСКО направить в Нагорный Карабах независимую экспертную миссию, реализации которого до сих пор препятствует Азербайджан.

Уважаемые коллеги,

Армения неоднократно заявляла о своей готовности сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливое осуществление мер по защите культурного наследия и внести свой вклад в глобальные усилия по стимулированию межкультурного диалога и культурного разнообразия.

Мы надеемся, что наши совместные усилия и приверженность позволят нам выполнить наши обязательства и еще больше укрепить наши связи и сотрудничество.

Благодарю».