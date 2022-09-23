Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с трибуны ООН, заявил что присутствие миссии международных наблюдателей в районах, прилегающих к армяно-азербайджанской границе, станет важным фактором региональной стабильности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в своем выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

«Азербайджан ежедневно прибегает к силе, чтобы в одностороннем порядке навязать свои планы. Азербайджан делает это, чтобы покончить с государственностью, независимостью и демократией Армении. Но я здесь, чтобы заявить, что мы полны решимости защищать нашу демократию, независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Мы готовы использовать все средства. Я хотел бы подчеркнуть, что дипломатические решения являются нашим абсолютным приоритетом. Кроме того, мы считаем, что первостепенное значение в этом процессе имеет полная вовлеченность международного сообщества.

В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что международная наблюдательная миссия в районах, прилегающих к армяно-азербайджанской границе, будет важным фактором региональной стабильности», — уточнил премьер-министр Армении. Никол Пашинян добавил, что для обеспечения региональной стабильности вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения.