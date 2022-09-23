Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян в рамках рабочего визита в США 22 сентября прибыл в Лос-Анджелес, где встретился с руководящим составом партии Рамкавар-Азатакан (ПРА) Западного региона США.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся внешней политики Арцаха, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных процессов и укрепления связей Родина-Диаспора.

Давид Бабаян выразил признательность партии Рамкавар-Азатакан за постоянную поддержку Арцаха, подчеркнув в этом контексте роль традиционных армянских партий в деле сохранения армянства, решения общенациональных проблем и защиты интересов Арцаха.