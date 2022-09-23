В рамках рабочего визита в Нью-Йорк премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Ниже приводим выступление премьер-министра Армении полностью.

«Уважаемый господин председательствующий,

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Для меня большая честь возвратиться в Генеральную Ассамблею, хотя я хотел бы быть здесь с более позитивным посланием, учитывая все вызовы и трудности, с которыми мир столкнулся за последние несколько лет.

Но мое выступление будет посвящено недавней неспровоцированной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и ее общему влиянию на стабильность на Южном Кавказе.

13 сентября Азербайджан начал неспровоцированную и необоснованную военную агрессию против Армении. Азербайджанские военные с применением тяжелой артиллерии, ракетных установок и боевых БПЛА обстреляли 36 населенных пунктов и общин в глубине суверенной территории Армении, в том числе Горис, Джермук, Варденис, Капан, Гегамасар. Это был не пограничный конфликт, это было прямое, неоспоримое нападение на суверенитет и территориальную целостность Армении, которое было осуждено и рассмотрено на последних сессиях Совета Безопасности ООН и за его пределами.

Нападение Азербайджана преднамеренно было нацелено на гражданское население и жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры. Джермук является одним из основных курортно-туристических центров Армении, и сейчас в результате азербайджанской агрессии все гостиницы, санатории и базы отдыха в Джермуке закрыты. Все жители этого города перемещены. Общее количество временно перемещенных лиц из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении составляет более 7 600 человек, в основном это женщины и пожилые люди, в том числе 1 437 детей и 99 человек с инвалидностью.

Частично или полностью разрушено около 192 жилых домов, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение. Повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи и 4 личных автомобиля, также и Кечутское водохранилище. Объектом нападения стали журналисты и машины скорой помощи.

Число жертв и пропавших без вести в результате агрессии в настоящее время превышает 207 человек, из них 3 пострадавших и 2 пропавших без вести — гражданские лица. 293 военнослужащих и 8 мирных жителей получили ранения, не менее 20 военнослужащих попали в плен. Имеются свидетельства пыток и нанесения увечий пленным, лишения конечностей, многочисленные случаи внесудебных расправ, жестокого обращения с армянскими военнопленными и глумления над телами погибших военнослужащих. Тела армянских женщин-военнослужащих зверски были изуродованы, а затем «гордо» сняты азербайджанскими военнослужащими. Видеокадры таких ужасающих военных преступлений и преступлений против человечности публикуются и восхваляются некоторыми пользователями в азербайджанских социальных сетях.

Несомненно, столь неслыханные зверства являются прямым следствием многолетней политики политического руководства, направленной на взращивание в азербайджанском обществе антиармянской ненависти и вражды.

Параллельно с этим нападением официальный дискурс и другие источники информации предупреждают, что Азербайджан намерен оккупировать и другие территории Армении, что необходимо предотвратить. Хочу подчеркнуть, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, особенно с учетом того, что Азербайджан каждый день нарушает режим прекращения огня, и количество жертв и раненых может измениться в любой момент. Еще одной причиной дальнейшей эскалации могла стать неадекватная реакция региональных силовых структур на сложившуюся ситуацию, вызвавшую серьезные вопросы у армянского общества.

Дамы и господа,

Несмотря на вышеупомянутые факты, Азербайджан пытается представить себя в нашем регионе как страну, которая ищет мира с Арменией. Услышав то, что говорит Азербайджан, вы даже будете произвести впечатлены ее усилиями преданности делу. И чтобы произвести такое впечатление, Азербайджан использует темы мирного соглашения с Арменией, демаркации границ и открытия регионального сообщения.

Почему же мы не добились осязаемого прогресса в этих направлениях? Причина очень проста. Азербайджан использует все эти темы для территориальных претензий к Армению. Например, одной из важных тем мирного соглашения между двумя странами является взаимное признание территориальной целостности каждого из двух государств. Мы уже говорили, что готовы пойти на этот шаг, однако Азербайджан не отреагировал так же. Наоборот, Азербайджан активно заявляет, что весь юг и Восток Армении, и даже столица Ереван — азербайджанские земли. С другой стороны, Азербайджан продолжает оккупировать определенную территорию Армении. В связи с этим я хотел бы официально и публично озвучить вопрос и адресовать его президенту Азербайджана: можете ли Вы показать карту Армении, ту, согласно которой Вы признаете, или готовы признать территориальную целостность Армении. Почему я задаю этот вопрос, потому что, возможно, что с точки зрения Азербайджана Республикой Армения является всего половина Армении, или даже меньше половины.

В связи с этим я хотел бы официально и публично озвучить вопрос и адресовать его президенту Азербайджана: можете ли Вы показать карту Армении, ту, согласно которой Вы признаете, или готовы признать территориальную целостность Армении. Почему я задаю этот вопрос, потому что, возможно, что с точки зрения Азербайджана Республикой Армения является всего половина Армении, или даже меньше половины. Если Азербайджан признает территориальную целостность Армении, не теоретически, а четко, я имею в виду нашу международно признанную территориальную целостность площадью в 29 800 квадратных километров, это означает, что мы сможем заключить мирный договор путем взаимного признания территориальной целостности. В противном случае мирный договор будет фиктивным, и Азербайджан после этого будет использовать процесс делимитации границ для предъявления новых территориальных претензий к Армении и для новой оккупации.

Как известно, в мае была создана двусторонняя комиссия по демаркации границы и пограничной безопасности, состоялось два заседания комиссии. До создания комиссии в прошлом году Азербайджан оккупировал более 40 квадратных километров территории Армении. После этого одним из оправданий Азербайджана было то, что, по их словам, Армения отказывается создавать комиссию по демаркации границы. Мы, конечно, не отказывались от этого, а лишь настаивали на том, чтобы одновременно был создан и механизм безопасности границы.

Наконец, по просьбе наших международных партнеров, которые настаивали на том, что работа пограничной комиссии будет надежным фактором безопасности границы, мы согласились начать работу. И вот теперь, когда комиссия по демаркации и безопасности границы сформирована и работает, Азербайджан инициировал новый виток агрессии. И некоторые из этих международных партнеров молчат. Но как теперь объяснить агрессию Азербайджана? Знаете, если у кого-то есть избыток агрессивности, то причина всегда найдется. Как говорится в фильме, всегда можно найти причину. Например, почему они убили принца Гамлета? Кто убил, как, когда и почему, не важно. Реальность такова, что Азербайджан пытается, и будет использовать процесс демаркации для территориальных претензий к Армении.

Другая тема — открытие региональных транспортных коммуникаций. Азербайджан пытается в этой дискуссии представить Армению как деструктивную сторону. Реальность такова, что Армения готова открыть свои дороги для Азербайджана в рамках нашего национального законодательства. Более того, на днях был опубликован проект постановления правительства, который предполагает открытие трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Азербайджаном для реализации статьи 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно этому проекту, граждане Азербайджана и грузоперевозчики получат право пользоваться существующими дорогами Армении для проезда из Азербайджана в Нахиджеванскую Автономную Республику. У правительства Армении была политическая воля принять это решение в одностороннем порядке. Но официальные лица Азербайджана говорят нам, что им эти маршруты не нужны. Чего они хотят? Они хотят построить новый маршрут. Для Армении это тоже приемлемо, но согласно статье 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, новый маршрут может быть проложен по соглашению сторон. Армения готова проложить такой маршрут, который будет действовать в соответствии с законодательством РА и под суверенным контролем.

В таком случае, в чем смысл азербайджанских претензий? Азербайджан подразумевает, что Армения должна предоставить экстерриториальный коридор, а это, по их мнению, следует из статьи 9тТрехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Трехстороннее заявление является публичным документом, и в статье 9 нет ничего о коридоре, экстерриториальности и т.д. Так какова цель Азербайджана? Создать новый кризис как предлог для новой агрессии против Армении и новых территориальных претензий.

Мы обменялись с Азербайджаном пакетами предложений по теме открытия коммуникаций, и если Азербайджан согласится с тем, чтобы эти маршруты действовали в соответствии с национальным законодательством, мы можем очень быстро прийти к решению по этому вопросу.

Кстати, трехсторонние заявления от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года подразумевают, что не только Армения должна предоставить дороги Азербайджану, но и Азербайджан должен предоставить дороги Армении. И мы еще ничего не получили.

Что касается формулировки коридора, то очень важно отметить, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября упоминается только один коридор, и это Лачинский коридор для Нагорного Карабаха.

Дамы и господа,

Одним из важнейших факторов региональной стабильности является всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, при котором будут учтены и гарантированы права и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Последняя агрессия совершается в то время, когда еще не устранены гуманитарные последствия войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Послевоенное восстановление Нагорного Карабаха, психосоциальные проблемы перемещенного населения, возвращения армянских военнопленных и сохранение культурного и религиозного наследия продолжают оставаться в повестке нашего правительства.

Однако армяне Нагорного Карабаха нуждаются в поддержке международного сообщества. Мы призываем поддержать безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных агентств ООН в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека на местах и обеспечения защиты культурного наследия. Мы считаем, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и независимая миссия ЮНЕСКО по установлению фактов должны иметь доступ в зону нагорно-карабахского конфликта.

К сожалению, Азербайджан блокирует обе миссии, выдвигая искусственные политические предпосылки, фактически блокируя въезд в Нагорный Карабах независимой миссии по установлению фактов.

Достойно осуждения и то, что Азербайджан приостановил процесс возвращения армянских военнопленных, в том числе подверг их искусственным судебным разбирательствам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права, собственных обязательств и призывов международного сообщества.

Господин председательствующий,

Дамы и господа,

Наша цель — устойчивый региональный мир и стабильность. В прошлом году в ходе досрочных демократических выборов наш народ решительно поддержал мирную программу правительства и подтвердил приверженность Армении демократическому пути.

Очень важно констатировать, что целью азербайджанских нападений являются не только независимость, суверенитет и территориальная целостность Армении, но и демократия Армении. Вопреки ожиданиям некоторых сил, Армения после разрушительной войны 2020 года осталась демократической, использовав инструмент свободных, справедливых и демократических выборов, как выход из внутриполитического кризиса. Международное сообщество единодушно приняло и высоко оценило этот факт.

Армянская демократия борется в атмосфере, когда Азербайджан каждый день применяет силу, чтобы в одностороннем порядке навязать свои планы покончить с государственностью, независимостью и демократией Армении. Но я здесь, чтобы заявить, что мы полны решимости защищать нашу демократию, независимость, суверенитет и территориальную целостность. Я хотел бы подчеркнуть, что дипломатические решения являются нашим абсолютным приоритетом. Кроме того, мы считаем, что первостепенное значение в этом процессе имеет полная вовлеченность международного сообщества. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что международная наблюдательная миссия в районах, прилегающих к армяно-азербайджанской границе, будет важным фактором региональной стабильности.

Неоспоримо, что в интересах региональной стабильности азербайджанские вооруженные силы в соответствии с нормами и принципами международного права должны быть удалены с суверенной территории Республики Армения.

Дамы и господа,

Я хочу еще раз подчеркнуть. Мы полны решимости — установить мир в нашем регионе, но нам нужна полная поддержка международного сообщества, которое поддержит суверенную и демократическую страну и народ, который подвергается агрессии, что противоречит международному праву и принципам.

Я верю в потенциал установления долгосрочной стабильности, безопасности и мира, и Армения привержена продолжению дипломатических усилий с этой целью.

Благодарю за внимание».