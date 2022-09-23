В результате агрессии, предпринятой Азербайджаном против Республики Армения 13 сентября, из приграничных населенных пунктов общины Варденис Гегаркуникской области эвакуировано 539 семей, численностью 2 121 человек.

Как сообщил «Арменпресс» губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян, в основном, эвакуированные семьи нашли убежища в других населенных пунктах Гегаркуникской области. Некоторые из них переместились в Ереван и в другие области Армении, найдя кров у своих родных или знакомых. По предварительным данным, в результате ракетного обстрела противника, в селе Сотк повреждены 73 дома, 7 из которых непригодны для дальнейшего проживания. Повреждены здания школы Сотки и медпункта, объекты инфраструктуры в Куте, Азате, Третуке.

В настоящее время проводится оценка потребностей, чтобы эвакуированное население могло вернуться в места постоянного проживания.

«Оценка потребностей эвакуированного населения, ликвидация последствий агрессии администрациями Гегаркуника и Вардениса подходит к концу. Эвакуированному населению оказывается помощь, психологическая поддержка, при содействии государственных или общественных, международных структур принимаются меры по их возвращению на постоянное место жительства. Приоритетом является восстановление поврежденных квартир и инфраструктуры, для чего нужны определенные средства и время. Правительство РА выразило готовность предоставить соответствующие средства. После оценки потребностей в первую очередь будут отремонтированы те дома, которые пострадали меньше и подлежат быстрому восстановлению. Те, которые уже не подлежат ремонту, будут заново построены, что потребует определенное время, тем более, что впереди неблагоприятное для строительных работ время. Все эвакуированные семьи находятся в центре нашего повседневного внимания. На сегодняшний день из 539 эвакуированных семей на места проживания вернулись 442, 712 человек. Вернулись не все члены семей», — отметил губернатор области Карен Саркисян.

Хосров Хлгатян