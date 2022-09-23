«Арменпресс» понес невосполнимую утрату. В возрасте 72 лет скончался Ованнес Айвазян — переводчик, журналист, редактор агентства. Человек, работать с которым под одной крышей было не только огромным удовольствием, но и прекрасной возможностью учиться у него.

Весь коллектив Государственного информационного агентства «Арменпресс» выражает искренние соболезнования членам семьи, друзьям, родственникам и коллегам Ованнеса Айвазян, разделяя тяжелую скорбь утраты.

Церемония прощания с Ованнесом Айвазяном состоится 25 сентября в церкви Св. Саргиса Нор Норка.

Ованнес Айвазян родился 3 марта 1950 года в селе Сакобо Сигнахского района (Республика Грузия). Он поступил на филологический факультет ЕГУ, затем перевелся в МГУ им. Ломоносова, на факультет журналистики, который он окончил в 1979 году. Работал в газетах «Авангард», «Советакан Айастан», «Айастани Анрапетутюн» литературным работником, заведующим отделом. Был главным редактором издательств «Новая школа» и «Наири». В разные годы совмещал работу в газетах «Аютюн», «Еркир Аветяц», «Еркир Наири», «Аспнджак», «Айастан». Он был членом-основателем организации «Амо Сагиян», составителем книг Дживани, Сагияян, С. Есенина.

В переводе Ованнеса Айвазяна на армянский язык вышли в свет рассказы Левона Осепяна, «Клоун с осенью в сердце» Леонида Енгибаряна, «Вспоминая моих грустных шлюх» Габриэля Гарсиа Маркеса, «Мистерии» Кнута Гамсуна, «Моя миссия в Армении» Владимира Ступишина и ряд других книг.В 2014 году Ованнесу Айвазяну была присуждена премия агентства «Арменпресс» — «Бестселлер года». В 2011 году он был награжден Золотой памятной медалью «Амо Сагиян», в 1987 году — премией Союза журналистов РА за перевод романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Вспоминая моих грустных шлюх».