23 сентября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, руководитель миссии ОДКБ Станислав Зась встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Армения Ваге Геворкяном.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Секретариате ОДКБ.

Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и необходимые совместные политические и дипломатические меры, направленные на снижение напряженности в регионе.

Генеральный секретарь ОДКБ, глава миссии Станислав Зась прибыл в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности от 13 сентября. В составе миссии представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации.На миссию возложена задача — дать оценку создавшейся ситуации, подготовить подробный доклад о ситуации в регионе для руководителей государств-членов ОДКБ, выработать рекомендации по ослаблению напряженности, возникшей в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана.