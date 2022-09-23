Посольство Соединенных Штатов в Армении после азербайджанских атак выпустило обновление безопасности для своих сотрудников и членов семей, запрещающее им любые несущественные поездки в несколько мест в Армении.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении посольства говорится:

«После военных действий 13-14 сентября на армянской стороне армяно-азербайджанской границы сотрудникам посольства США и членам их семей запрещены любые несущественные поездки в следующие места: Тавушская область вдоль трассы М4 к северу от Иджевана и все районы восточнее; Гегаркуникская область к востоку от озера Севан; Гегаркуникская область к югу от озера Севан и к востоку от трассы М10; село Ерасх Араратской области; Вайоцдзорская область, к востоку от Ехегнадзора, Сюникская область.

Поездки в Нагорный Карабах по-прежнему запрещены», — говорится в сообщении посольства.