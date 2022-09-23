Международный комитет Красного Креста 23 сентября в качестве посредника принял участие в передаче тел армянских военнослужащих властям Армении.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала руководитель коммуникационных программ Красного Креста в Армении Зара Аматуни.

Зара Аматуни не сообщила, сколько тел солдат было передано, отметив, что число должны подтвердить стороны, являющиеся организаторами операции.

Отметим, что азербайджанские СМИ пишут, что Азербайджан передал армянской стороне тела еще 6 армянских солдат.