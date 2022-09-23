В связи с недавними столкновениями между вооруженными силами Армении и Азербайджана Франция призывает своих граждан воздержаться от поездок в Вайоц Дзор, Сюник и южные районы Гегаркуника.

Как сообщает Арменпресс, министерство по делам Европы и иностранных дел Франции не рекомендует своим гражданам выезжать в Нагорный Карабах и соседние районы, а также на участок дороги М16 Иджеван-Ноемберян, ведущий в Грузию. А тем путешественникам, которые хотят путешествовать между Арменией и Грузией, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты или отдавать предпочтение авиамаршруту.