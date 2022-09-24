Премьер-министр Никол Пашинян в Нью-Йорке провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра Армении, премьер-министр коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, в результате которой были оккупированы суверенные территории Армении. Глава правительства подчеркнул необходимость четких и адресных оценок международного сообщества, в том числе Европейского союза, относительно азербайджанской агрессии и немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения. Глава правительства также коснулся грубых нарушений Азербайджаном норм международного гуманитарного права и фактов обстрела гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Шарль Мишель выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул важность решения региональных проблем путем мирных переговоров. Председатель Европейского совета подтвердил готовность содействовать диалогу и миру.