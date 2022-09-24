23 сентября, около 19:30 часов, одно из подразделений ВС Азербайджана прибегло к провокации, пытаясь проникнуть в тыл одной из армянских боевых позиций, дислоцированных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, благодаря умелым действиям подразделений ВС Армении противник был отброшен на исходные позиции.

С армянской стороны потерь нет. Других инцидентов за ночь не зафиксировано.

По состоянию на 10:00 часов 24 сентября ситуация относительно стабильная.