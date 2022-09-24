После 44-дневной Арцахской войны население Степанакерта резко увеличилось. Тысячи соотечественников, перемещенных из оккупированных населенных пунктов Арцаха, нашли прибежище в Степанакерте.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Степанакерта Давид Саркисян, поздравив сограждан с Днем столицы Арцаха Степанакерта.

«Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем День Степанакерта. Столица Арцаха со своим героическим прошлым, безусловно, заслуживает праздничного, красочного наряда, интересных мероприятий, к которым уже привыкли степанакертцы и гости столицы. Но 27 сентября 2020 года также внесло неизбежные изменения.

Воздерживаясь от праздничных мероприятий, мы сегодня обязаны удвоить и утроить усилия, направленные на созидание и укрепление этого маленького кусочка нашей Родины, защищенного ценой жизней героев. Мы обязаны сделать это ради памяти наших мучеников, ради будущих поколений. Мы выбрали этот ухабистый, но почетный путь с 1990-х годов», — написал мэр.

Давид Саркисян отмечает, что они приняли с распростертыми объятиями тысячи своих соотечественников, депортированных из оккупированных населенных пунктов Арцаха.

«Мы уверены, что наступит день, и их мечта сбудется, у каждого будет возможность вернуться к родному очагу. А до тех пор мы будем делать все возможное для модернизации и укрепления инфраструктуры города, чтобы преодолеть непредвиденную нагрузку и не нарушать нормальную жизнь столицы.

Глубокий поклон памяти наших героев, сознательно положивших свои жизни на алтарь во имя Степанакерта… Дорогие соотечественники, город на стыке наших культур и эпох еще будет отмечать свой день радостью, смехом, песнями и танец. Каждый из нас на своем месте и с полной ответственностью просто обязан сделать все возможное, чтобы приблизить этот день… С праздником, наш город–мать Арцаха, город нашего сердца, Степанакерт», — говорится в послании мэра города.