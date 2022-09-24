В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки 23 сентября министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян посетил консульство Республики Армения (РА) в Лос-Анджелесе.
Как передает Арменпресс, МИД Арцаха сообщает, что он встретился с сотрудниками консульства.
Давид Бабаян подчеркнул роль консульства РА в Лос-Анджелесе в укреплении взаимосотрудниества Родина-Диаспора, подчеркнув в этом контексте необходимость постоянного расширения и углубления отношений с армянонаселенными районами.
Во встрече также приняли участие архиепископ Паргев Мартиросян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Армении в США и Канаде Роберт Аветисян.