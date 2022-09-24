Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 23 сентября в Лос-Анджелесе встретился с председателем фонда «Айастан» в США Марией Мегранян и ответственными лицами совета структуры.

Как передает Арменпресс, в ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития Арцаха, а также ситуация в регионе.

Министр Бабаян высоко оценил вклад организации в развитие и строительство Арцаха, отметив, что Всеармянский фонд «Айастан» принял активное участие в ряде реализуемых в Арцахе стратегических проектов.

На встрече также присутствовали архиепископ Паргев Мартиросян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Армении в США и Канаде Роберт Аветисян.