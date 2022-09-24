На территории республики в вечерние часы 24 сентября — в отдельных районах, ночью 25 сентября — в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 25-го, с 26-29 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер северо-западный, 4-8 м/с, в ночь с 24 на 25 сентября местами ожидается усиление ветра со скоростью 20-25 м/с.

Днем 25 сентября температура воздуха понизится на 3-4 градуса, в ночь на 26-е — еще на 5-7 градусов.

В Ереване во второй половине дня 24 сентября, 25 сентября, 26-29 сентября ожидается погода без осадков. В ночь на 25 сентября ожидается кратковременный дождь. В ночь с 24 на 25 сентября ожидается усиление ветра со скоростью 18-20 м/с.