23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Ди Карло.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, Арарат Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном в отношении суверенной территории Армении.

Министр Мирзоян счел недопустимыми многочисленные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, совершенные Вооруженными силами Азербайджана, подчеркнув, что они должны быть оценены соответствующим образом.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул необходимость адресного и четкого осуждения агрессора международным сообществом, отметив, что косвенные ответы готовят благодатную почву для новых азербайджанских агрессий. С этой точки зрения армянская сторона подчеркнула целевые оценки, сделанные в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Состоялся обмен мыслями о возможных механизмах расширения участия ООН в целях установления стабильности на Южном Кавказе.

Арарат Мирзоян и Розмари Ди Карло обсудили также вопросы, касающиеся повестки дня сотрудничества Армения-ООН, а также проводимых в Армении демократических реформ.