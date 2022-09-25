В 18 общинах Армении 25 сентября проводятся выборы в Органы местного самоуправления.

Как передает Арменпресс, в общинах Цахкаовит, Талин Арагацотнской области, Чамбарак Гегаркуникской области, Гюлагарак, Алаверди, Лори Берд, Ташир Лорийской области, Акунк, Бюрегаван, Джрвеж, Чаренцаван Котайкской области, Ани Ширакской области, Каджаран, Сисиан Сюникской области, Арени, Ехегис Вайоцдзорской области, Берд Тавушской области состоятся выборы в Совет старейшин общины по пропорциональной системе, в общине Алагяз Арагацотнской области – выборы главы общины и Совета старейшин по мажоритарной системе:

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, 26 августа истек срок регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления по пропорциональной избирательной системе от 25 сентября 2022 года.

В 17 общинах 8 областей Республики Армения для участия в выборах Органов местного самоуправления по пропорциональной избирательной системе обратились 15 партий и 12 блоков партий.

Для участия в выборах территориальными избирательными комиссиями по пропорциональной избирательной системе органов местного самоуправления зарегистрированы 14 партий и 12 партийных блоков. В регистрации было отказано только нждехской партии «Цегакрон», выдвинутой от общины Цахкаовит Аргацотнского марза, поскольку, кроме заявления, партия не представила никаких документов – в том числе избирательного списка.

Для участия в выборах в органы местного самоуправления 25 сентября 2022 года зарегистрировались:

1 кандидат в 2 общинах: Джрвеж, Чамбарак;

2 кандидата в 3 общинах: Ташир, Акунк, Арени;

3 кандидата в 7 общинах: Гюлагарак, Лори Берд, Чаренцаван, Ани, Каджаран, Ехегис, Берд;

4 кандидата в 3 общинах: Цахкаовит, Алаверди, Бюрегаван;

5 кандидатов в 1 общине: Талин;

7 кандидатов в 1 общине: Сисиан.