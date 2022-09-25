Национальная сборная Армении по футболу отправилась в Дублин, где в рамках последнего тура Лиги Наций 27 сентября встретится со сборной Ирландии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Сборная Армении отправилась в Ирландию в следующем составе:
Вратари
Давид Юрченко – «Пюник»
Станислав Бучнев – «Пюник»
Арсен Бегларян – «Урарту»
Защитники
Вараздат Ароян – «Анортосис» (Кипр)
Оганес Амбарцумян – «Анортосис» (Кипр)
Андре Чалышер – «Силькеборг» (Дания)
Жорди Арарат – «Индепендьенте Медельин» (Колумбия)
Тарон Восканян – «Алашкерт»
Грайр Мкоян – «Арарат»
Жирайр Маргарян – «Урарту»
Акоп Акопян – «Арарат-Армения»
Степа Мкртчян – «Арарат-Армения»
Полузащитники/форварды
Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)
Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)
Тигран Барсегян – «Слован» (Словакия)
Ваан Бичахчян – «Погонь» (Польша)
Лукас Селарайан — «Коламбус Крю» (США)
Жирайр Шагоян – ЦСКА София (Болгария)
Артур Серобян – ЦСКА
Артак Дашян – «Пюник»
Ованес Арутюнян – «Пюник»
Артак Григорян – «Алашкерт»
Карен Мурадян – «Арарат-Армения»
Сергей Мкртчян – «Урарту»
Сероб Галстян – «Арарат».
24 сентября сборная Армении потерпела поражение от Украины с крупным счетом 0:5 в матче, состоявшемся в Ереване, и сейчас занимает последнее место в своей группе, отставая от Ирландии на одно очко. В случае победы сборная Армении сохранит место в лиге В.