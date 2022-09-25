Национальная сборная Армении по футболу отправилась в Дублин, где в рамках последнего тура Лиги Наций 27 сентября встретится со сборной Ирландии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Сборная Армении отправилась в Ирландию в следующем составе:

Вратари

Давид Юрченко – «Пюник»

Станислав Бучнев – «Пюник»

Арсен Бегларян – «Урарту»

Защитники

Вараздат Ароян – «Анортосис» (Кипр)

Оганес Амбарцумян – «Анортосис» (Кипр)

Андре Чалышер – «Силькеборг» (Дания)

Жорди Арарат – «Индепендьенте Медельин» (Колумбия)

Тарон Восканян – «Алашкерт»

Грайр Мкоян – «Арарат»

Жирайр Маргарян – «Урарту»

Акоп Акопян – «Арарат-Армения»

Степа Мкртчян – «Арарат-Армения»

Полузащитники/форварды

Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)

Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)

Тигран Барсегян – «Слован» (Словакия)

Ваан Бичахчян – «Погонь» (Польша)

Лукас Селарайан — «Коламбус Крю» (США)

Жирайр Шагоян – ЦСКА София (Болгария)

Артур Серобян – ЦСКА

Артак Дашян – «Пюник»

Ованес Арутюнян – «Пюник»

Артак Григорян – «Алашкерт»

Карен Мурадян – «Арарат-Армения»

Сергей Мкртчян – «Урарту»

Сероб Галстян – «Арарат».

24 сентября сборная Армении потерпела поражение от Украины с крупным счетом 0:5 в матче, состоявшемся в Ереване, и сейчас занимает последнее место в своей группе, отставая от Ирландии на одно очко. В случае победы сборная Армении сохранит место в лиге В.